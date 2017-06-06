В Рязани наградили участников акции «Спасибо за мирное небо»

Грамоты и памятные фотографии вручили представители Общественного совета при УМВД России по Рязанской области учащимся городских школ за активное участие в проекте

Как сообщает сайт УМВД России по области, в преддверии Дня Победы ведомственный Общественный совет проводил акцию «Спасибо за мирное небо». Рязанские школьники писали обращения к неизвестным героям войны и ветеранам. В письмах в стихах и прозе дети выразили свою благодарность ветеранам. Наиболее активно участие в акции приняли учащиеся школы №43 и 52 лицея города Рязани. Свои творческие работы на листочках, сложенных, как в годы войны, треугольником, и живые цветы ребята вручили 150 ветеранам. Дети поблагодарили героев за мирное небо над головой и поздравили их с праздником Великой Победы. Послания, которые оформили в виде открыток в форме белых голубей, школьники оставили вместе с цветами на Мемориале воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Фото с сайта УМВД России по области