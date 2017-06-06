В жилом доме в Рязанской области произошел пожар

Сообщение о пожаре в селе Кирицы Спасского района поступило на пульт дежурного «01» вчера в 20.16, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Горел жилой двухквартирный дом. Огонь повредил террасу, люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.