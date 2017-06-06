Пожар в рязанской многоэтажке ликвидировали 9 огнеборцев

Вчера в 17.16 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже в 9-ти этажного дома в Рязани. Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, огонь бушевал в кухне. Пожарные своевременно ликвидировали возгорание, люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Участие в тушении принимали 3 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы.