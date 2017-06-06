Жительница Рязанской области хотела получить дополнительные выплаты, но вместо этого отправилась под суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Михайловского района, сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Следствием установлено, что в июне 2015 года обвиняемая, будучи беременной, снялась с регистрационного учета по месту постоянного жительства и в тот же день зарегистрировалась в доме своего знакомого в селе Голдино Михайловского района. Населенный пункт относится к зоне радиоактивного загрязнения. После рождения ребенка обвиняемая также зарегистрировала его по этому адресу. При этом ни женщина, ни ребенок фактически в селе Голдино не проживали. Обвиняемая обратилась в государственные органы с заявлениями о назначении ей и сыну ежемесячных денежных выплат как гражданам, постоянно проживающим на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, указав заведомо ложные и недостоверные сведения. Таким образом, обвиняемая незаконно получила более 11,5 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Михайловского района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.