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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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За превышение должностных полномочий на скамью подсудимых попал бывший сотрудник рязанской колонии

09:31 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 2 УФСИН по Рязанской области. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием установлено, что 13 февраля этого года сотрудник ИК получил от осужденного посредством электронных платежей 12 тысяч рублей. Средства предназначались на приобретение и передачу осужденному игральных карт и мобильного телефона. Преступную деятельность обвиняемого пресекли сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН по области.

Уголовное дело после утверждения прокурором Московского района города Рязани обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
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