В Рязанской области начальник одного из почтовых отделений украла из кассы организации более 79 тысяч рублей

Уголовное дело передали в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи Помозово Михайловского почтамта, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение), сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области.

Следствием установлено, что с января по февраль этого года обвиняемая, находясь на своем рабочем месте в здании отделения почтовой связи в селе Помозово Михайловского района, похитила из кассы более 79 тысяч рублей, а также товары на общую сумму около 10 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Михайловского района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.