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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Ряд нарушений обнаружили во время прокурорской проверки образовательных организаций одного из районов Рязанской области

10:32 / Общество

Прокуроры вместе с сотрудниками МЧС России по области и специалистами регионального управления Роспотребнадзора проверили, насколько тщательно соблюдается законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в образовательных учреждениях Путятиного района. Проверки прошли в Песоченской средней школе, Береговской и Карабухинской школах, а также в детских садах «Сказка» и «Березка».

В образовательных учреждениях выявили ряд нарушений. В том числе санитарно-эпидемиологического законодательства (в санузлах отсутствовали необходимые средства личной гигиены), в одной из школ протекала крыша, на стенах и потолке образовался грибок. В организациях были выявлены нарушения норм пожарной безопасности, а также нарушения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Кроме того, в одной из школ установлено, что кабинете химии хранятся и используются серная, соляная кислоты, которые относятся к веществам, внесенным в Список IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681.

Руководителям образовательных учреждений прокурором внесены представления об устранении нарушений. Кроме того, по постановлениям прокурора 8 должностных лиц привлечено к административной ответственности. Им назначен штраф.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
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