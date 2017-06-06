Ряд нарушений обнаружили во время прокурорской проверки образовательных организаций одного из районов Рязанской области

Прокуроры вместе с сотрудниками МЧС России по области и специалистами регионального управления Роспотребнадзора проверили, насколько тщательно соблюдается законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в образовательных учреждениях Путятиного района. Проверки прошли в Песоченской средней школе, Береговской и Карабухинской школах, а также в детских садах «Сказка» и «Березка».

В образовательных учреждениях выявили ряд нарушений. В том числе санитарно-эпидемиологического законодательства (в санузлах отсутствовали необходимые средства личной гигиены), в одной из школ протекала крыша, на стенах и потолке образовался грибок. В организациях были выявлены нарушения норм пожарной безопасности, а также нарушения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Кроме того, в одной из школ установлено, что кабинете химии хранятся и используются серная, соляная кислоты, которые относятся к веществам, внесенным в Список IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681.

Руководителям образовательных учреждений прокурором внесены представления об устранении нарушений. Кроме того, по постановлениям прокурора 8 должностных лиц привлечено к административной ответственности. Им назначен штраф.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.