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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В рязанском выставочном зале «АРТРУМ» открылась выставка графики Дмитрия Попандопуло

10:43 / Культура
В рязанском выставочном зале «АРТРУМ» открылась выставка графики Дмитрия Попандопуло

Идея выставки возникла под влиянием воспоминаний. У каждого человека есть своя точка притяжения. Дмитрий Спиридонович выбрал те работы, где изображены места, куда его постоянно ностальгически тянет – Геленжик и Заборье.

– Год назад у меня была выставка «Дети», тогда мне посоветовали расширить экспозицию, собственно, и вдохновила меня на создание «Семейного альбома». Здесь не только картины, но и фотоснимки моей семьи, подписи к изображениям – из моих дневниковых записок, – поделился Дмитрий Попандопуло.

Работы выбирались по принципу, «что в памяти навечно». В экспозиции выставки более 40 работ, в том числе, – и фотографии самых близких людей.

Выставка продолжит свою работу до 13 июня.

Фото Милены Лаврухиной

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
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