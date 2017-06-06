16:34 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
173

На 7 улицах Рязани убрали грунтовые наносы

11:06 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, ночью с семи улиц Рязани вывезли более 80 кубометров грунтовых наносов. Уборку проводили на улицах Щорса, Котовского, Карнилова, Военных автомобилистов, Братиславской, Кирпичный завод, Семинарской и Княжье поле.

Вчера на зеленых зонах города общей площадью 25 тысяч квадратных метров окосили траву. В частности, привели в порядок газоны в сквере 26 Бакинских Комиссаров, сквере на ул. Горького – Введенской, площади Павлова, Голенченском шоссе, бульваре и улице Есенина, в районе железнодорожного вокзала «Рязань-2», площади Димитрова, улиц Западной и Крупской, по бульвару Победы.

Сегодня в уборке будут задействованы 2 трактора, 5 погрузчиков, 13 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Ряд нарушений обнаружили во время прокурорской проверки образовательных организаций одного из районов Рязанской области

В Рязанской области начальник одного из почтовых отделений украла из кассы организации более 79 тысяч рублей

Жительница Рязанской области хотела получить дополнительные выплаты, но вместо этого отправилась под суд

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы