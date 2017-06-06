На 7 улицах Рязани убрали грунтовые наносы

Как сообщает сайт администрации областного центра, ночью с семи улиц Рязани вывезли более 80 кубометров грунтовых наносов. Уборку проводили на улицах Щорса, Котовского, Карнилова, Военных автомобилистов, Братиславской, Кирпичный завод, Семинарской и Княжье поле.

Вчера на зеленых зонах города общей площадью 25 тысяч квадратных метров окосили траву. В частности, привели в порядок газоны в сквере 26 Бакинских Комиссаров, сквере на ул. Горького – Введенской, площади Павлова, Голенченском шоссе, бульваре и улице Есенина, в районе железнодорожного вокзала «Рязань-2», площади Димитрова, улиц Западной и Крупской, по бульвару Победы.

Сегодня в уборке будут задействованы 2 трактора, 5 погрузчиков, 13 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.