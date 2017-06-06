Администрации Рязани передали в дар экземпляр книги об участниках итальянского сопротивления и его герое – Федоре Полетаеве

Как сообщает сайт администрации областного центра, презентация новой книги «Движения сопротивления в Италии и советские партизаны» состоялась 18 мая в Скопинском краеведческого музее. На презентации присутствовали представители муниципалитета Роккетта Лигуре, депутат Государственной Думы РФ Елена Митина, советник главы администрации Рязани Федор Полетаев. Экземпляр книги был передан в дар администрации города Рязани.

Издание подготовлено при поддержке граждан Итальянской Республики и Российской Федерации, работающих над сохранением памяти о годах Второй мировой войны и ее участниках – всего более 50 человек. Куратором проекта выступило издательство «Гелиос АРВ».

«Книга посвящена героическим дням Сопротивления итальянского народа. Советские солдаты, бежавшие из плена, плечом к плечу с итальянскими партизанами сражались за освобождение Италии как от гитлеровского фашизма, так и от фашизма Муссолини. Движение Сопротивления – это часть европейской истории, в которую золотыми буквами вписаны имена советских партизан», – сообщается в предисловии литературно-исторического проекта.

Экземпляр книги «Движения сопротивления в Италии и советские партизаны» пополнил экспозицию «Зал воинской славы» Скопинского краеведческого музея, посвященную Героям Советского Союза, еще один был передан в дар администрации города Рязани.

Фото с сайта администрации Рязани