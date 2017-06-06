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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанская служба занятости проводит ярмарку вакансий для безработных и ищущих работу

11:56 / Экономика
Жителям области предложено более 500 мест не только в городе, но и в области
Рязанская служба занятости проводит ярмарку вакансий для безработных и ищущих работу

Министр труда и занятости населения региона Юлия Рокотянская пожелала рязанцам найти себе дело по душе и по возможностям, поскольку выбор вакансий богатый. На предприятиях города требуются экономисты, юристы, слесари разного направления, инженеры, водители, продавцы. В сельской местности готовы принять на работу учителей, медицинских работников, строителей с достойной и гарантированной зарплатой.

Соискателям предоставляется возможность найти работу не только в регионе, но и в других местах с помощью информационных киосков «Работа в России».

Сегодня ярмарки вакансий проходят в Касимовском, Скопинском, Сасовском, Ряжском, Шиловском, Сараевском и Михайловском районах.

Фото Дмитрия Осинина и Валентины Севостьяновой

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
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