Рязанская служба занятости проводит ярмарку вакансий для безработных и ищущих работу

Жителям области предложено более 500 мест не только в городе, но и в области

Министр труда и занятости населения региона Юлия Рокотянская пожелала рязанцам найти себе дело по душе и по возможностям, поскольку выбор вакансий богатый. На предприятиях города требуются экономисты, юристы, слесари разного направления, инженеры, водители, продавцы. В сельской местности готовы принять на работу учителей, медицинских работников, строителей с достойной и гарантированной зарплатой.

Соискателям предоставляется возможность найти работу не только в регионе, но и в других местах с помощью информационных киосков «Работа в России».

Сегодня ярмарки вакансий проходят в Касимовском, Скопинском, Сасовском, Ряжском, Шиловском, Сараевском и Михайловском районах.

Фото Дмитрия Осинина и Валентины Севостьяновой