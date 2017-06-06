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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанцев приглашают на фестиваль японской культуры

12:23 / Культура
Рязанцев приглашают на фестиваль японской культуры

20 мая институт иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина при поддержке Посольства Японии в РФ организуют и проводят фестиваль японской культуры.

Программа фестиваля:

12.00 - торжественное открытие в конференц-зале РГУ имени С.А. Есенина;

13.00 - 16.00 – работа по секциям (ауд. 3 этажа главного корпуса РГУ имени С.А. Есенина).

• японский язык для начинающих,

• икебана,

• японская кухня,

• оригами,

• японские игры,

• презентации стажировок в Японии.

Фестиваль будет интересным как для взрослых, так и для детей! Приглашаются все жители города!

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
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