Рязанцев приглашают на фестиваль японской культуры

20 мая институт иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина при поддержке Посольства Японии в РФ организуют и проводят фестиваль японской культуры.
Программа фестиваля:
12.00 - торжественное открытие в конференц-зале РГУ имени С.А. Есенина;
13.00 - 16.00 – работа по секциям (ауд. 3 этажа главного корпуса РГУ имени С.А. Есенина).
• японский язык для начинающих,
• икебана,
• японская кухня,
• оригами,
• японские игры,
• презентации стажировок в Японии.
Фестиваль будет интересным как для взрослых, так и для детей! Приглашаются все жители города!