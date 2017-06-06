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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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У рязанских абонентов одного из крупнейших сотовых операторов России возникли проблемы со связью

13:08 / Актуально

На официальную страницу «Мегафона» в Твиттере стали поступать вопросы от абонентов разных городов из-за отсутствия связи. Как прокомментировал представитель компании на сайте соцсети, «на текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства». Как сообщает сайт «Каждыйсбой.ру», перебои со связью зафиксированы в Москве, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Ульяновске, Петербурге, Рязани, Саратове, Краснодаре, Саранске и других городах.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
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