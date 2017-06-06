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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани начались XX соревнования юных спасателей по программе «Школа безопасности»

15:06 / Общество
Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рязани начались XX соревнования юных спасателей по программе «Школа безопасности»
Фото: Вячеслав Астафьев.

Эти старты – подведение итогов того, что изучали школьники на уроках ОБЖ в течение учебного года. Традиционно их проводят региональное министерство образования, главное управление МЧС России по Рязанской области и региональное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества.

Первый этап соревнований – комбинированная эстафета – состоялся на учебно-тренировочном комплексе МЧС, что на улице Юбилейной в Рязани. Участники преодолевали 100-метровку в соответствующей профилю занятий экипировке, затем бежали с пожарными рукавами, подхватывали на дорожке стадиона огнетушитель и вели борьбу с очагом возгорания.

В эстафете приняли участие 27 команд из почти всех муниципальных образований региона. В старшей группе никаких надежд на успех соперникам не оставили юные спасатели 47-й рязанской школы. На втором месте Екшурская школа Клепиковского района и на третьем – ребята из школы села Костино Рыбновского района. В младшей группе первое место у Тырновской школы Пронского района. На втором – объединенная команда Спасского района и на третьем – юные пожарные из Сапожковского дома творчества.

После эстафеты участники отправились на туристическую базу «Серебряные пруды», в Сажнево Рязанского района, где в течение трех дней им предстоит демонстрировать навыки спасателей в испытаниях на воде, в лесу и на пересеченной местности.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
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