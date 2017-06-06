Врио Губернатора Рязанской области Николай Любимов принимает участие в V межрегиональном экономическом форуме

V межрегиональный экономический форум «Золотое кольцо России – 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее» открылся сегодня во Владимире. В нем приняли участие заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, министр финансов РФ Антон Силуанов, руководитель Федерального агентства по туризму РФ Олег Сафонов, депутаты Госдумы РФ, члены Совета Федерации, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, главы субъектов РФ, руководители финансово-кредитных организаций, представители федеральных министерств, предприятий туриндустрии, общественных организаций, посольств ряда зарубежных государств.

Форум посвящен 50-летию популярного туристического маршрута России – «Золотого кольца». В ходе работы участники обсудили вопросы развития внутреннего туризма, формирования необходимой для этого инфраструктуры, создания новых перспективных туристических направлений, увеличения турпотока в регионах.

Приветствие, направленное участникам форума Президентом РФ Владимиром Путиным, зачитал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. В послании, в частности, говорится: «Россия по праву славится уникальными памятниками архитектуры, искусства, замечательными традициями музейного, экскурсионного дела. Важно бережно относиться к традициям богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, активно развивать туристическую инфраструктуру и связанные с ней отрасли, использовать для этих целей серьезный потенциал малого и среднего бизнеса, повышать инвестиционную привлекательность регионов».

Глава региона Николай Любимов ознакомился с выставкой промышленного и инвестиционного потенциала Владимирской области, посетил ряд площадок форума, где представлена информация о туризме как факторе роста инвестиционной привлекательности и социально-экономического развития регионов, новых возможностей для малого и среднего бизнеса в сфере туризма, формировании современной сферы услуг, гостиничной и транспортной инфраструктур. Врио губернатора Рязанской области также принял участие в пленарном заседании форума.

Источник: сайт правительства Рязанской области