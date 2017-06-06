В Рязани в музее-усадьбе академика И.П. Павлова проходит «Сиреневый бал»

Это торжество организовывается ежегодно. Сегодня «сиреневым балом» музей-усадьба отметил свою 71-ю годовщину.

Хозяйка музея Наталья Загрина встретила многочисленных гостей, пригласила погулять в саду, где вовсю цветут сирень, яблони, звучат песни, а по аллеям усадьбы прогуливаются те, кому дорого имя нашего земляка.

«Цветет сирень у Павлова в саду». Эта песня в исполнении членов Союза литераторов Людмилы Васютиной и Валентины Липиной стала гимном праздника. Гости окунулись в атмосферу настоящего русского бала с классическими танцами, пышными нарядами, поэзией, музыкой. Гостьей бала стала известная рязанская певица Марина Оводкова. Сегодня же открылась фотовыставка известного мастера Андрея Дьяконова.