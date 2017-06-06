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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Жителя Рязани осудят за совершение преступления экстремистской направленности

16:37 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего рязанца, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По данным следствия, с 2012 года по март прошлого года обвиняемый размещал на своей персональной странице в одной популярной социальной сети текстовые файлы, фото и видеоматериалы, содержание которых направлено на возбуждение вражды, а также унижение человеческого достоинства в отношении группы лиц, выделяемой по расовому признаку.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Московского района города Рязани обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
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