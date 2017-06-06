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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Пульт для взлома автомобилей житель Рязанской области пытался продать через Интернет

16:54 / Общество
Мужчина предстанет перед судом

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Мурмино Рязанского района. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 138.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Следствием установлено, в ноябре прошлого года обвиняемый разместил в сети Интернет объявление о специального технического средства, предназначенного для негласного проникновения и обследования транспортных средств, выполненного в виде пульта дистанционного управления автомобильной системы охранной сигнализации («код-граббер»). Устройство, которое запрещено к свободному обращению на территории Российской Федерации, он планировал продать за 22 тысячи рублей.

Преступные действия обвиняемого пресекли сотрудники полиции, техническое средство изъято.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
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