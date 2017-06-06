В этом году в Рязанской области откроется 2 дополнительных пляжа

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, на сегодняшний день на учете в ГИМС МЧС России по области стоят 45 пляжей. Из низ 35 муниципальных и 10 ведомственных, принадлежащих санаториям и детским оздоровительным лагерям. Дополнительно в этом году будут открыты 2 пляжа на реке Мокша в рабочем поселке Кадом и на озере Сегденское в Рязанском районе.

Планируется, что купальный сезон в регионе будет открыт 1 июня. В настоящее время места массового отдыха на воде обследуют водолазы, дно водоемов расчищают. Пляжи готовят к техническому освидетельствованию.