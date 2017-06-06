16:33 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
242

В этом году в Рязанской области откроется 2 дополнительных пляжа

17:04 / Актуально

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, на сегодняшний день на учете в ГИМС МЧС России по области стоят 45 пляжей. Из низ 35 муниципальных и 10 ведомственных, принадлежащих санаториям и детским оздоровительным лагерям. Дополнительно в этом году будут открыты 2 пляжа на реке Мокша в рабочем поселке Кадом и на озере Сегденское в Рязанском районе.

Планируется, что купальный сезон в регионе будет открыт 1 июня. В настоящее время места массового отдыха на воде обследуют водолазы, дно водоемов расчищают. Пляжи готовят к техническому освидетельствованию.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

У рязанских абонентов одного из крупнейших сотовых операторов России возникли проблемы со связью

В Рязани по ряду адресов отключили холодную воду

Летом в Рязани планируется спилить более 600 опасных старых и аварийных деревьев

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы