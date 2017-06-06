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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани пройдет «Арт-субботник» и «Воскресный вечер в парке»

17:22 / Культура

Как сообщает сайт администрации города, 20 мая в городском парке на улице Ленина начнется сезон «Арт-субботников». На сцене городского парка на улице Ленина для горожан будут петь участница шоу Голос, победитель областного этапа «Российской студенческой весны» Ксения Быстрова и обладательница Гран-при «Aragon Music Fest», приз зрительских симпатий Всероссийского фестиваля-конкурса «Алмазные грани» Александра Жукова, и лауреат Всероссийских и Международных конкурсов солистка Holly Rollers Blues Band, Анастасия Гришина. Начало концертной программы в 18.00, вход свободный.

21 мая в Центральном парке культуры и отдыха начнется цикл «Воскресных вечеров в парке» с выступления народной кавер-группы «Балалайка-62». Выступление коллектива начнется в 18.00 на танцверанде, вход свободный

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
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