В Рязани подвели итоги работы детско-юношеской спортивной школы Дворца спорта «Олимпийский»

Церемония подведения итогов состоялась в ледовом дворце спорта «Олимпийский». На торжественном вечере по итогам сезона 2016-2017 годов награждена детская хоккейная команда 2004-2005 г.р., которая заняла 1 место среди 60 команд-участниц на финальном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова.

Также награды получила хоккейная команда 2000 г.р. за 2 место на 1 этапе межрегионального спортивного соревнования по хоккею «Первенство МКЦ Регион-Центр среди юношей и юниоров до 18 лет» – открытом первенстве Московской области по хоккею.

Награждены и юные хоккеисты 2006 г.р. за 2 место на 1 этапе межрегионального спортивного соревнования по хоккею «Первенство МКЦ Регион-Центр среди юношей и юниоров до 18 лет»- открытом первенстве Московской области по хоккею.

Отмечена хоккейная команда 2004 г.р. за 3 место на 1 этапе межрегионального спортивного соревнования по хоккею «Первенство МКЦ Регион-Центр среди юношей и юниоров до 18 лет»- открытом первенстве Московской области по хоккею.

Не остались без наград и юные фигуристы спортшколы (16 человек) – победители и призеры областных соревнований, участники зональных соревнованиях первенства России по старшему и младшему возрасту, в Спартакиады учащихся России-ЦФО.

Не остались без внимания руководства ДЮСШ ДС «Олимпийский» тренер-преподаватель Юрий Анатольевич Крохин и старший тренер-преподаватель Сергей Васильевич Голубков, награжденный за вклад в развитие отечественного хоккея дипломом Федерации хоккея России.