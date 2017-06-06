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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанские аграрии провели яровой сев на 90 процентов

18:14 / Экономика
По состоянию на 19 мая яровой сев проведен на площади 446 тысяч га, что составляет 89,8 процента от запланированного объема

Яровых зерновых культур посеяно 268,1 тыс. га (97,7 процента), в том числе 1,3 тыс. га гречихи (24 процента) и 20 га проса (100 процентов).

Посеяно: сахарной свеклы – 7,5 тыс. га (102 процента), масличных культур 100,5 тыс. га (86 процентов), в том числе рапса и сурепицы – 40,4 тыс. га (82,2 процента), подсолнечника – 43,2 тыс. га (89,6 процента), сои – 12,6 тыс. га (113,6 процента), горчицы – 3,4 тыс. га (49,7 процента), овощных культур – 246 га (33,6 процента), кукурузы на силос – 20,4 тыс. га (62 процента), кукурузы на зерно – 18,7 тыс. га (72 процента), однолетних трав – 28,3 тыс. га (92,9 процента).

Посажено картофеля 3,2 тыс. га (66,7 процента), сообщили в региональном минсельхозе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
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