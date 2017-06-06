Рязанские аграрии провели яровой сев на 90 процентов

По состоянию на 19 мая яровой сев проведен на площади 446 тысяч га, что составляет 89,8 процента от запланированного объема

Яровых зерновых культур посеяно 268,1 тыс. га (97,7 процента), в том числе 1,3 тыс. га гречихи (24 процента) и 20 га проса (100 процентов). Посеяно: сахарной свеклы – 7,5 тыс. га (102 процента), масличных культур 100,5 тыс. га (86 процентов), в том числе рапса и сурепицы – 40,4 тыс. га (82,2 процента), подсолнечника – 43,2 тыс. га (89,6 процента), сои – 12,6 тыс. га (113,6 процента), горчицы – 3,4 тыс. га (49,7 процента), овощных культур – 246 га (33,6 процента), кукурузы на силос – 20,4 тыс. га (62 процента), кукурузы на зерно – 18,7 тыс. га (72 процента), однолетних трав – 28,3 тыс. га (92,9 процента). Посажено картофеля 3,2 тыс. га (66,7 процента), сообщили в региональном минсельхозе.

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