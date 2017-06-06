Рязанские аграрии провели яровой сев на 90 процентов

Яровых зерновых культур посеяно 268,1 тыс. га (97,7 процента), в том числе 1,3 тыс. га гречихи (24 процента) и 20 га проса (100 процентов).
Посеяно: сахарной свеклы – 7,5 тыс. га (102 процента), масличных культур 100,5 тыс. га (86 процентов), в том числе рапса и сурепицы – 40,4 тыс. га (82,2 процента), подсолнечника – 43,2 тыс. га (89,6 процента), сои – 12,6 тыс. га (113,6 процента), горчицы – 3,4 тыс. га (49,7 процента), овощных культур – 246 га (33,6 процента), кукурузы на силос – 20,4 тыс. га (62 процента), кукурузы на зерно – 18,7 тыс. га (72 процента), однолетних трав – 28,3 тыс. га (92,9 процента).
Посажено картофеля 3,2 тыс. га (66,7 процента), сообщили в региональном минсельхозе.