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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области для приезжающих за медицинскими услугами хотят создать специальный атлас коммерческих клиник

18:16 / Туризм

В Рязани обсудили перспективы развития медицинского туризма. Тематический «круглый стол» прошел в одной из клиник «Прайм-стоматология». В нем приняли участие первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, представители профильным министерств, медицинского, туристического и гостиничного бизнеса.

Выступая с приветственным словом, Сергей Самохин подчеркнул, что развитие медицинского туризма – чрезвычайно важное для области направление, которому уделяет особое внимание глава региона Николай Любимов. Сегодня за медицинской, и частности за стоматологической, помощью в Рязань едут жители столичного региона. Привлекает их, в первую очередь, более низкая стоимость услуг по сравнению с Москвой, а также близость рязанского региона. Такую благоприятную тенденцию, по мнению первого зампреда правительства области, необходимо активно развивать. Сергей Самохин особо акцентировал внимание на том, что развитие такого вида туризма, как медицинский, – дело общее, к нему должны подключиться все заинтересованные стороны, включая сами коммерческие клиники, туристические агентства, гостиничный бизнес и т.д.

По словам принявшей участие в совещании министра экономического развития и торговли региона Светланы Горячкиной, тем, кто готов содействовать продвижению медицинского туризма, со стороны ее ведомства будет оказываться всесторонняя помощь, в первую очередь, через программы поддержки малого и среднего бизнеса.

Среди конкретных мер по развитию медицинского туризма во время «круглого стола» прозвучало предложение более широко информировать людей, приезжающих с разными целями в Рязанскую область, о возможностях местных коммерческих клиник; в качестве своеобразного навигатора создать атлас по медицинскому туризму в Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
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