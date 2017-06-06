Состоялось заседание Градостроительного совета Рязанской области

Провел заседание совета заместитель председателя правительства Владимир Трушкин

В работе приняли участие руководители региональных министерств, главного управления архитектуры и градостроительства региона, проектных организаций, архитекторы, представители общественных и творческих организаций области.

На заседании обсуждался ряд вопросов градостроительной и архитектурной политики на территории региона, в том числе проект внесения изменений в Схему территориального планирования Рязанской области, разработанную в 2009 году. Актуализация проекта проводится с целью его приведения в соответствие с федеральными документами. «Новая редакция областной Схемы территориального планирования – важный документ, на основании которого будет строиться дальнейшая работа по развитию региона», – подчеркнул Владимир Трушкин.

Источник: сайт правительства Рязанской области