Рязанская и Владимирская области будут сотрудничать

Соответствующее соглашение подписали сегодня врио губернатора Рязанской области Николай Любимов и губернатор Владимирской области Светлана Орлова

Документ подписан в рамках V межрегионального экономического форума «Золотое кольцо России – 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее», который проходит во Владимире.

В документе обозначены основные направления взаимодействия в области промышленности, АПК, привлечения инвестиций, науки и высоких технологий, торговли, предпринимательской деятельности, транспорта и дорожного хозяйства, здравоохранения, образования, спорта, культуры.

По словам Николая Любимова, подписание Соглашения позволяет вывести взаимоотношения между регионами на качественно новый уровень, закладывает основу для формирования единого торгово-экономического и культурного межрегионального пространства.

Мы будем в полной мере использовать эти возможности. В промышленном производстве – укреплять кооперацию, прежде всего между деловым сообществом Рязанской и Владимирской областей. Вместе они смогут эффективнее работать, – сказал Николай Любимов.

Он назвал перспективным взаимодействие в сфере привлечения инвестиций, укрепления связей между предприятиями АПК, в том числе занимающихся переработкой и сбытом сельхозпродукции.

Глава региона отметил, что Соглашение открывает самые широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества в развитии туристической отрасли. «Туризм – это «Клондайк» для наших регионов: начиная с детского направления, со школьников. А за ними потянутся и взрослые», – подчеркнул Николай Любимов. По его словам, в советское время, когда в стране активно развивалась туристская инфраструктура, регион оставался в стороне, так как базовой отраслью экономики был военно-промышленный комплекс со всеми сопутствующими ограничениями. Между тем, Рязанская область обладает огромным культурным, историческим и рекреационным потенциалом, который дает возможность эффективно развивать туризм. Глава региона подчеркнул, что эта работа будет продолжаться.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова отметила, что оба региона имеют много точек соприкосновения. По ее словам, соседние области должны активно взаимодействовать по всем направлениям социально-экономического развития, в том числе в сфере туризма и подготовки специалистов для сферы медицины.

В форуме, который проходит во Владимире, принимают участие руководители правительства России, Центрального Федерального округа, регионов РФ, представители ряда зарубежных стран – всего более 500 человек.

На пленарном заседании состоялось обсуждение вопросов, связанных с продвижением новых туристических проектов и маршрутов, развитием территорий, поддержкой малого и среднего бизнеса, сохранением народных промыслов, повышением конкурентоспособности российской туриндустрии.

В Рязанской области за последние пять лет объем инвестиционных вложений в индустрию туризма области составил более 4 млрд. рублей, создано более 1000 рабочих мест, на 60 процентов выросло количество предложений в сегменте рекреационного и событийного туризма.

Источник: сайт правительства Рязанской области