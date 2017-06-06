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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани подвели итоги Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди медсестер и медбратьев

19:36 / Общество
Автор фото: Елена Серебрякова. На фото: с наградой - победительница олимпиады Надежда Иванова из Рязани
Фото: Елена Серебрякова.
На снимке: с наградой - победительница олимпиады Надежда Иванова из Рязани

Ее заключительный этап проходил на базе Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова. В финале олимпиады приняли участие представители сорока регионов России. В течение трех дней они под пристальным контролем жюри выполняли комплекс профессиональных заданий, состоящих из теоретического теста, экзамена по английскому языку, оценки коммуникативных навыков и выполнения профессиональных манипуляций.

В итоге были определены победители во всех конкурсных этапах. Абсолютным лидером по общим итогам всех категорий стала рязанка, студентка РГМУ имени И.П. Павлова Надежда Иванова.

- Профессию медсестры я выбрала по совету мамы, - говорит Надежда. - Когда поступила учиться в вуз, мне она понравилась еще больше. Я осознаю, какая это ответственная и важная работа. Главные качества, которые должны быть у медсестер, - доброта и отзывчивость к людям. Я надеюсь, что смогу стать достойный медицинским работником.

Ректор РГМУ имени И.П. Павлова Роман Калинин подчеркнул, что принимать второй год подряд такой важный конкурс - честь для вуза. В свою очередь представители жюри и других регионов отметили высокую организацию олимпиады в Рязани и поблагодарили за гостеприимство.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
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