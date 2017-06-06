Поисковики помогли узнать о судьбе рязанца

В школе №47 г. Рязани родственникам Андрея Даниловича Березинского, считавшегося без вести пропавшим в годы Великой Отечественной войны, передали землю с места его захоронения.

Андрей Березинский – выпускник Рязанского пехотного училища 1941 года. По распределению уехал с женой к месту службы в район г.Бреста.

Когда началась война, он едва успел попрощаться с женой, а ей велел уходить подальше от линии фронта. Беременная женщина пешком добиралась до Рязани. Извещение о том, что Андрей пропал без вести, пришло родственникам жены в Турлатово в первые месяцы войны.

Что случилось с молодым лейтенантом, удалось узнать благодаря поисковику из Москвы Феликсу Измайлову.

Он разыскивал информацию о своем дедушке, на которого в 1942 году пришло известие о том, что он пропал без вести. Феликсу удалось выяснить, что дед в первые месяцы войны попал в плен и умер в одном из нацистских лагерей под Нюрнбергом.

При первой же возможности Феликс выехал в Германию, посетил место захоронения деда. Оказалось, что на городском кладбище есть мемориал, где установлено 40 плит с именами узников нюрнбергских концлагерей. На плитах высечено более 3 тысяч имен советских военнопленных.

Феликс решил заняться поиском родственников погибших, используя данные архивов концлагерей. Большую помощь в этой работе ему оказывают представители русско-немецкого культурного центра в Нюрнберге. Уже удалось установить родственников 130 узников, погибших в плену.

Выяснив место призыва бойца, Феликс Измайлов связывается с местными поисковиками, которые продолжают начатую им работу.

Так Измайлов в соцсетях вышел на Рязанское региональное отделение общественной организации «Поисковое движение России» и передал Николаю Стрелкову информацию о двух призывниках из Рязани – А.Д. Березинском и В.Е. Асташове. Николай Николаевич обратился к поисковой группе школы №47. Школьникам удалось разыскать дочь Андрея Березинского Антонину Андреевну.

Что касается родственников бойца Красной Армии Василия Емельяновича Асташова, то пока удалось установить лишь место его рождения (с. Нижняя Матренка Липецкой области). Его имя высечено в списке погибших во время войны на памятнике, установленном в его родном селе. Василий Асташов работал в Рязани на кирпичном заводе. На срочную службу был призван из Рязани перед войной. В плен попал, как и Андрей Березинский, в первые месяцы войны. Оба бойца умерли в плену.