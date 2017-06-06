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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Велокросс в Рязани выявил лучших юных спортсменов

09:08 / Спорт
Таким образом воспитанники спортшкол Рязани открыли летний спортивный сезон
Велокросс в Рязани выявил лучших юных спортсменов

Личное первенство города Рязани по велосипедному кроссу состоялось в минувшую пятницу в рамках Дня открытия летнего спортивного сезона, информирует сайт администрации Рязани со ссылкой на управлении по физической культуре и массовому спорту. На старт кросса в Мемориальном парке вышли около 50 воспитанников спортшкол.

Участники кросса преодолели дистанции в 2, 4 и 6 км в соответствии со своей возрастной категорией. По итогам соревнований лидерами гонок стали: Екатерина Полтко (спортшкола «Олимпиец»), Лидия Лукашова (спортшкола «Орион»), Руслан Соловьев (средняя школа №69), Андрей Коськин (спортшкола «Олимпиец»), Илья Кудинов (спортшкола «Орион»), Илья Спицин (спортшкола «Олимпиец»), а также Максим Шульчевский, Евгений Дорохов, Анастасия Апухтина, Анна Лунина, Кирилл Родюков, Никита Толмачев, Фахд Альбахра и Любовь Юркова – все воспитанники спортшколы «Орион».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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