Сегодня «Рязань-ВДВ» встретится с «Енисеем»

Начало очередного матча чемпионата России – в Красноярске на «Футбол-Енисей-Арене» – в 15.30 по московскому времени

«Енисей» - команда, которая была создана в 2011 году при мужском одноименном футбольном клубе.

Красноярочки сразу заявили о своих правах на царствование в женском футбольном пространстве региона. «Енисей» выиграл все (!) шесть первенств зоны «Сибирь» Первого дивизиона в которых участвовал. На финальных турнирах «Енисей» так же был исключительно «в медалях», правда, высшей пробы оказалась только одна – в 2014 году. В прошлом году в финале «Енисей» уступил «Дончанке» 0:1. Тем не менее, в клубе решили, что настал момент, что того, чтобы сделать шаг вперед, и вслед за «Дончанкой» в Красноярске написали заявление на вступление в класс сильнейших.

Громких приобретений в клубе не делали. Самое, пожалуй, значимое – голкипер Маргарита Широкова, в свое время выступавшая за «Зоркий», которая сразу застолбила за собой пост «номер один». Ее дублером является Ольга Капустина. Пополнила «Енисей» и еще одна экс-рязанка Екатерина Авхимович.

На данный момент в копилке «Енисея» четыре очка – за победу над «Россиянкой» 2:0 и ничью с «Дончанкой» 1:1. На равных красноярская команда боролась и с ЦСКА, лидер добился своего в самой концовке. Шестое место из восьми – совсем неплохо для дебютанта. Правда, в минувшем туре в Перми случился провал – 0:9. Сломит он команду или, наоборот, мобилизует, мы и узнаем сегодня, уверен пресс-атташе клуба «Рязань-ВДВ» Михаил Солдатов.