За выходные в Рязанской области сгорели жилые и нежилой дома, две бани и автомобиль

Согласно оперативной сводке главного управления МЧС России по области, в субботу, 20 мая, огнеборцы ликвидировали в области 5 пожаров. Ночью 20 мая произошли сразу два пожара. В селе Погост Касимовского района загорелся жилой деревянный дом. Огонь полностью уничтожил строение, люди не пострадали. В деревне Четово Кадомского района возгорание произошло в бетонном здании. Пострадавших нет.

Рано утром огнеборцы ликвидировали пожар в нежилом доме в поселке Поплевинский Скопинского района, а днем тушили баню и омшаник в селе Теньсюпино Сасовского района. Человеческих жертв нет.

В субботу вечером на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Княгиня Путятинского района. Горела деревянная баня. И в этом случае люди не пострадали.

В воскресенье в регионе произошло 2 пожара, в одном из которых пострадал человек.

Ночью 21 мая в селе Парышка Сапожковского района загорелся жилой дом с двумя деревянными пристройками и сарай. Огонь уничтожил строения, пострадал человек.

Чуть раньше в селе Николаевка Михайловского района загорелся автомобиль. Огнеборцы ликвидировали возгорание, однако огонь полностью уничтожил машину.