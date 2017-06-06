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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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ФК «Рязань» – брянское «Динамо»: закономерная ничья

10:01 / Спорт
ФК «Рязань» – брянское «Динамо»: закономерная ничья

О заключительном домашнем для рязанцев матче Первенства рассказал Михаил Солдатов. Победа во вчерашнем матче фактически гарантировала ФК «Рязань» шестую позицию. Правда «горожане» вынуждены были проводить третий матч за семь дней. Как показали события на поле, опасения болельщиков оказались не напрасными.

В первом тайме соперники не побаловали болельщиков опасными моментами, прокатав 45 минут мяч в середине поля. Какая-то острота у ворот «Динамо» возникала лишь после ошибок его голкипера Вадима Карпова на выходах. Однако сходу бить рязанцы стеснялись, а затем атаки глохли.

Перерыв мало что изменил. «Горожанам» явно не хватало свежести, гостям – смелости. Наставник ФК «Рязань» Гарник Авалян рискнул и бросил в бой едва восстановившегося после травмы Никиту Жданкина, но это мало что изменило.

В итоге, 0:0 – пожалуй самый закономерный исход заключительного домашнего матча сезона ФК «Рязань». И все же болельщики проводили своих любимцев, скандируя:«Молодцы!», видимо, понимая, что при всех свалившихся проблемах «горожане» выжимают в завершающемся сезоне максимум.

Остальные результаты тура: «Металлург» - «Арсенал-2» - 2:2, «Чертаново» - «Торпедо» - 1:0, «Авангард» - ФК «Калуга» - 1:0, «Сатурн» - «Зенит» - 2:2, «Витязь» - «Энергомаш» - 4:1.

Даже одного набранного очка ФК «Рязань» хватило, чтобы выйти на чистое шестое место. Выше «горожанам» уже не подняться, а вот нынешние позиции необходимо сохранить. Для этого нужно успешно сыграть в заключительном матче первенства 28 мая в Пензе против «Зенита».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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