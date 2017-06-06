Как сообщает сайт УМВД России по области, во время профилактических рейдов сотрудники полиции с проверками побывали на стройплощадках, в магазинах, рынках, производственные помещениях и местах компактного проживания иностранцев в области. За неделю выявили и пресекли 654 нарушения миграционного законодательства. Иностранцы нарушали правила въезда и режима пребывания на территории России, незаконно трудились. Кроме того, выявлены факты незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности.
За неделю в Рязанской области пресекли более 650 нарушений миграционного законодательства
10:26 22.05.2017 / Общество
Стражи правопорядка проверили места компактного проживания и работы иностранных граждан
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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