Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло в пятницу в 9 часов утра в Рязанском районе. 41-летний житель областного центра, двигаясь на автомобиле «Лада Калина», не справился с управлением авто, в результате машина въехала в забор. Оказалось, водитель был пьян. В результате происшествия он получил травмы и был вынужден обратиться за медицинской помощью.
В Рязанской области «Лада Калина» врезалась в забор
10:36 22.05.2017 / Происшествия
Водитель был пьян
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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