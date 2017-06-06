В Рязанской области «Лада Калина» врезалась в забор

Водитель был пьян

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло в пятницу в 9 часов утра в Рязанском районе. 41-летний житель областного центра, двигаясь на автомобиле «Лада Калина», не справился с управлением авто, в результате машина въехала в забор. Оказалось, водитель был пьян. В результате происшествия он получил травмы и был вынужден обратиться за медицинской помощью.