В Рязанской области пьяный водитель на грузовике въехал в магазин

ДТП произошло в пятницу, примерно в 14.20 в поселке Октябрьский Михайловского района, сообщает сайт УМВД России по области. Автомобиль «ГАЗ», за рулем которого находился 37-летний местный житель врезался в помещение магазина. Автомобиль проломил одну из стен помещения, в результате женщина-продавец получила травмы и была госпитализирована.

Оказалось, что водитель в момент совершения ДТП находился в состоянии опьянения. При его освидетельствовании алкотестер показал 1,273 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.