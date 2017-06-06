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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области пьяный водитель на грузовике въехал в магазин

10:40 / Происшествия

ДТП произошло в пятницу, примерно в 14.20 в поселке Октябрьский Михайловского района, сообщает сайт УМВД России по области. Автомобиль «ГАЗ», за рулем которого находился 37-летний местный житель врезался в помещение магазина. Автомобиль проломил одну из стен помещения, в результате женщина-продавец получила травмы и была госпитализирована.

Оказалось, что водитель в момент совершения ДТП находился в состоянии опьянения. При его освидетельствовании алкотестер показал 1,273 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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