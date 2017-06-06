Как сообщает сайт УМВД России по области, в ходе профилактических рейдов «»Нетрезвый водитель» на дорогах региона выявили 26 водителей, которые позволили себе сеть за руль в нетрезвом состоянии. Еще 2 водителя отказались пройти медосвидетельствование. 6 водителей управляли в состоянии опьянения повторно. Теперь им грозит уголовное наказание.
За три последних дня минувшей недели на дорогах Рязанской области выявили 26 нетрезвых водителей
10:43 22.05.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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