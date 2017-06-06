За три последних дня минувшей недели на дорогах Рязанской области выявили 26 нетрезвых водителей

Как сообщает сайт УМВД России по области, в ходе профилактических рейдов «»Нетрезвый водитель» на дорогах региона выявили 26 водителей, которые позволили себе сеть за руль в нетрезвом состоянии. Еще 2 водителя отказались пройти медосвидетельствование. 6 водителей управляли в состоянии опьянения повторно. Теперь им грозит уголовное наказание.