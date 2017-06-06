Более 1100 граждан приняли участие в ярмарках вакансий, которые прошли в Рязанской области

Как сообщает сайт правительства области, в Рязани, Сараевском, Касимовском, Скопинском, Сасовском, Ряжском, Шиловском и Михайловском районах прошли ярмарки вакансий. На них порядка 1500 вакансий в различных сферах предложили 120 работодателей региона. На ярмарках были представлении вакансии по специальностям: инженер, токарь, фрезеровщик, слесарь, зоотехник, врач, медицинская сестра, швея, бухгалтер, почтальон. Работу предлагали не только взрослым, но и студентам, и даже школьникам (на летний период). На ярмарках ребята прошли профориентационное тестирование. В общей сложности ярмарки вакансий посетили более 1100 человек.

В числе предприятий-участников были Государственный Рязанский приборный завод, завод «Красное знамя», РПТП «Гранит», ООО «Форт», Хлебозавод № 1 г. Рязани, Рязанский филиал Почты России, Центральное агентство недвижимости и другие.