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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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За неделю в Рязанской области огнеборцы ликвидировали 17 пожаров

11:55 / Общество
Огонь уничтожил и повредил 19 строений и 3 единицы техники

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, на прошлой неделе огнеборцы спасли из пожаров 1 человека и 20 эвакуировали.

19 мая во время пожара в квартире на улице Введенской города Рязани спасли мужчину. С отравлением угарным газом его госпитализировали. Во время пожара эвакуировали 20 человек.

21 мая во время пожара в жилом доме в селе Парышка Сапожковского района мужчина 1960 года рождения получил ожог верхних дыхательных путей и был госпитализирован.

С начала года пожарные подразделения Рязанской области совершили 2402 выезда на тушение загораний сухой травы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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