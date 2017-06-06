За неделю в Рязанской области огнеборцы ликвидировали 17 пожаров

Огонь уничтожил и повредил 19 строений и 3 единицы техники

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, на прошлой неделе огнеборцы спасли из пожаров 1 человека и 20 эвакуировали.

19 мая во время пожара в квартире на улице Введенской города Рязани спасли мужчину. С отравлением угарным газом его госпитализировали. Во время пожара эвакуировали 20 человек.

21 мая во время пожара в жилом доме в селе Парышка Сапожковского района мужчина 1960 года рождения получил ожог верхних дыхательных путей и был госпитализирован.

С начала года пожарные подразделения Рязанской области совершили 2402 выезда на тушение загораний сухой травы.