Праздник народной песни имени братьев Пироговых впервые прошел в Рязанской области на четырех площадках

Фестиваль «И пока жива Россия, песня русская жива», объединяющий творческие коллективы разных областей, состоялся в этом году в двадцать четвертый раз. По традиции, народные хоры и солисты собираются на родине знаменитых певцов – братьев Пироговых в селе Новоселки Рыбновского района. Одним из новшеств стало то, что конкурсные выступления проходили сразу на четырех площадках.

По словам начальника отдела культуры администрации Рыбновского района Галины Корниловой, в этом году выступать приехали 24 взрослых и 11 детских коллективов из Рязанской и Московской областей. Перед зданием Центра народной культуры и на улице Пирогова развернулись сцены для взрослых артистов. Дети представляли свои песни и частушки возле Дома-музея Пироговых. Послушать выступления приехали многие любители народной культуры.

На празднике «И пока жива Россия, песня русская жива» воссоздали атмосферу конца XIX – начала XX века. На центральных улицах села Новоселки развернулась ярмарка декоративно-прикладного творчества от мастеров Рыбновского района и Рязанской области. Гости могли принять участие в интерактивных программах, сделать снимки на память в фотоателье, угоститься чаем из самовара и спеть любимые русские песни вместе с участниками конкурсной программы. Кроме того, в честь Дня музеев Дом-музей Пироговых открыл для бесплатного посещения экспозицию с личными вещами и фотографиями знаменитых певцов. В фойе Новосельского центра народной культуры впервые прошла выставка музея Государственного академического Большого театра России «Эпизоды. История Большого театра».