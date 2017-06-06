«Фестивальное лето» в центре Рязани открылось праздником пионерии

Торжество стало первым в цикле традиционных летних встреч на улице Почтовой. В этом году хозяевами праздника открытия «Мы первые!» стали ребята и педагоги из детских и молодежных организаций – так отметили День пионерии.

Рязанцев и гостей города поздравили с началом фестивального лета заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина и глава администрации города Олег Булеков. Они назвали торжество «праздником детства» и отметили, что сохранение лучших традиций пионерии пойдет на пользу современным детям, научит их быть ответственными и открытыми всему новому.

Праздник «Мы первые!» вместил в себя более 25 площадок, где гостей встречали подростки из центров детского творчества, члены педагогических отрядов, творческая молодежь и другие активисты. Рязанцы и гости города могли сыграть в дворовые игры, пройти викторины о пионерии, увидеть фотовыставку от Российского движения школьников, а также посмотреть шоу барабанщиков и юных техников. Также на Почтовой работали военно-патриотическая площадка, музыкальная сцена и традиционная ярмарка мастеров.

По данным администрации города, с этого года рязанцев по выходным ждет насыщенная культурная программа на свежем воздухе. Пятничные «Встречи на Почтовой» дополнятся «Арт-Субботниками» в городском парке на улице Ленина и воскресными музыкальными программами в ЦПКиО. В ближайшие два месяца на Почтовой по пятницам пройдут праздники последнего звонка и народных музыкальных инструментов, а также фестиваль «Я тут живу», приуроченный к Году экологии в России. Подробную программу праздников можно узнать в группе ВКонтакте https://vk.com/zentrfestival и на сайте управления культуры администрации города http://www.ukrzn.ru/.