В Рязани состоялся областной День здоровья и спорта под девизом «Готов к труду и обороне»

Участниками спортивного праздника стали жители региона без ограничений по возрасту – учащиеся школ, вузов, команды спортивных обществ, представители предприятий и организаций. Активное участие в празднике в этом году приняли сотрудники медицинских учреждений региона.

В празднике приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, посол ГТО в Рязанской области, ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Роман Калинин, начальник управления физической культуры и массового спорта администрации города Рязани Марина Кащеева. От имени главы региона Н.В. Любимова участников праздника приветствовала Елена Буняшина.

На спортивном празднике работникам отрасли вручили почетные грамоты и благодарности Министерства спорта Российской Федерации, губернатора Рязанской области, знаки губернатора Рязанской области «За усердие», удостоверения о присвоении спортивных званий «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России», о присвоении судейской квалификации «Спортивный судья Всероссийской категории», а также торжественно вручили золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В программу проведения Дня здоровья на Центральном спортивном комплексе г. Рязани вошли соревнования по мини-футболу, армспорту, состязания по настольному теннису, шашкам, дартсу, бочче. Состязания прошли в том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, состоялись семейные старты и спортивные конкурсы (жонглирование мячом, упражнения со скакалкой, бросок мяча в баскетбольное кольцо). В рамках праздника жители города смогли выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в отдельных испытаниях комплекса: бег на 100 м, наклоны вперед, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание, прыжок в длину с места, рывок гири, отжимание. В завершение праздника победителям и призерам в различных видах состязаний были вручены памятные подарки.