Гран-при фестиваля «Есенинская весна» – у представительницы Рязанского госуниверситета

Абсолютным победителем в номинации «Творчество С.А. Есенина глазами молодых исследователей» и обладателем Гран-при XIII Межрегионального фестиваля научного и литературно-художественного творчества «Есенинская весна» стала представительница Рязанского госуниверситета им. С.Есенина Евдокимова Анна, и теперь она становится номинантом на премию Министерства образования и науки Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи и проходит в финал международной литературной премии имени С.А. Есенина «О Русь, взмахни крылами».

Члены жюри отметили участника фестиваля Ивана Дрошнева. Он стал победителем в номинации «Наследники Есенина» и также без отборочного конкурса проходит в финал премии «О Русь, взмахни крылами».

Фото Юлии Никонович