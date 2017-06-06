16:28 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
268

Гран-при фестиваля «Есенинская весна» – у представительницы Рязанского госуниверситета

14:28 / Культура
обладательница Гран-при фестиваля Анна Евдокимова сразу после церемонии награждения
На снимке: обладательница Гран-при фестиваля Анна Евдокимова сразу после церемонии награждения

Абсолютным победителем в номинации «Творчество С.А. Есенина глазами молодых исследователей» и обладателем Гран-при XIII Межрегионального фестиваля научного и литературно-художественного творчества «Есенинская весна» стала представительница Рязанского госуниверситета им. С.Есенина Евдокимова Анна, и теперь она становится номинантом на премию Министерства образования и науки Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи и проходит в финал международной литературной премии имени С.А. Есенина «О Русь, взмахни крылами».

Члены жюри отметили участника фестиваля Ивана Дрошнева. Он стал победителем в номинации «Наследники Есенина» и также без отборочного конкурса проходит в финал премии «О Русь, взмахни крылами».

Фото Юлии Никонович

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

«Фестивальное лето» в центре Рязани открылось праздником пионерии

Праздник народной песни имени братьев Пироговых впервые прошел в Рязанской области на четырех площадках

В Рязани пройдет «Арт-субботник» и «Воскресный вечер в парке»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы