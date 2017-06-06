Рязанская глубинка присоединилась к Всероссийской акции «Ночь в музее»

В ее рамках в селе Ижевском Спасского района был реализован информационно-просветительский проект «Космос без границ». Его организовали сотрудники музея имени К.Э. Циолковского и узбекская национально-культурная автономия «АЛМАЗ» при поддержке Совета по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений при главе администрации города Рязани.

Сотрудники музея провели интересную и познавательную экскурсию, рассказали об истории села, о выдающемся земляке Константине Циолковском, 160-летие которого отмечает вся страна, о его научных трудах по изучению космоса и их значении в мировой науке.

Активисты узбекской общественной организации отметили взаимосвязь ученых в познании Вселенной. Участники акции, среди которых было много детей, узнали о первых основателях астрономических центров Средней Азии, в частности об уникальной обсерватории, построенной в Самарканде великим восточным деятелем Улугбеком.

В свою очередь эстрадная группа «Все свои» выступила перед жителями села с концертной программой «Воспевая Родину душою». Праздник оказался насыщенным, теплым и добрым. Участники акции на территории парковой зоны музея посадили «Дерево дружбы» в честь года экологии в России.