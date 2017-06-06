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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Добровольцы поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» подготовили интерактивную программу, в которой могут поучаствовать все желающие

14:44 / Общество

25 мая – Международный день памяти пропавших детей. В этот день добровольцы поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» представят интерактивную программу. В ее рамках юные рязанцы смогут принять участие в интересных конкурсах. А родители смогут узнать о том, как обезопасить своих детей и что делать, если ребенок все же потерялся.

В рамках Дня памяти пропавших детей волонтеры традиционно запустят в небо десятки гелиевых шаров и зажгут свечи в память о тех, кто так и не вернулся домой. Символом дня является изображение синей незабудки – цветка надежды – символ памяти детей, которые не смогли вернуться домой. Их волонтеры будут раздавать всем желающим вместе с памятками по безопасности. Начало акции в 19.00 у фонтана на площади Театральной. Приглашаются все желающие разных возрастов.

Напомним, в Рязани поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» работает на протяжении шести лет. Добровольцы занимаются поиском не только пропавших детей, но и взрослых.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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