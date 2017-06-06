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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанская делегация приняла участие в открытии Китайско-российского культурно-образовательного центра имени Сергея Есенина

14:57 / Культура
Рязанская делегация приняла участие в открытии Китайско-российского культурно-образовательного центра имени Сергея Есенина

Проект реализован при содействии Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина и Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в Константинове. В составе рязанской делегации были ректор РГУ имени С.Есенина Андрей Минаев, директор института иностранных языков, директор Института Конфуция РГУ, доцент Елена Марьяновская, профессор РГУ, почетный профессор Чанчуньского университета Яков Колкер, ведущий научный сотрудник Государственного музея-заповедника С.Есенина Константин Воронцов.

По словам организаторов, создание есенинского центра стало важным результатом многолетнего российско-китайского сотрудничества в области литературы и языкознания.

– Мы надеемся, что этот центр позволит стимулировать распространение культурных традиций России среди подрастающего поколения Китая, укрепить взаимопонимание и диалог между представителями молодежи двух стран, чтобы китайско-российская дружба передавалась из поколения в поколение, – прокомментировал открытие нового учреждения культуры ректор Чанчуньского университета Ли Чжияо.

Он напомнил, что послужило толчком для возникновения этого проекта: в 2010 году Чанчуньский университет создал при РГУ им. С. А. Есенина Институт Конфуция, который позволил активизировать двусторонние контакты. В дальнейшем на базе межвузовского сотрудничества возникла идея создания центра, посвященного поэту.

Центр получил от своих российских партнеров множество книг, аудио- и видеоматериалов. В нем планируется проводить мероприятия, посвященные культуре России. В частности, там будут проходить чтения стихов русских поэтов Серебряного века, произведений советских авторов и современных писателей России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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