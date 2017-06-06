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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Более 15 тонн молочной продукции продано на ярмарках выходного дня в Рязани

15:08 / Экономика
В минувшую субботу торговлю на пяти площадках вели 176 производителей

Было организовано 286 мест. Как информирует сайт регионального правительства со ссылкой на минсельхоз области, на ярмарках реализовано 12,5 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 15,6 тонны молока и молочных продуктов, около 7,5 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 3 тонны картофеля, 3,1 тонны овощей, 1,3 тонны яблок и груш. Большой выбор овощей и зелени предложили владельцы личных подсобных хозяйств и дачных участков.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 27 мая.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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