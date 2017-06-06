Более 15 тонн молочной продукции продано на ярмарках выходного дня в Рязани

В минувшую субботу торговлю на пяти площадках вели 176 производителей

Было организовано 286 мест. Как информирует сайт регионального правительства со ссылкой на минсельхоз области, на ярмарках реализовано 12,5 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 15,6 тонны молока и молочных продуктов, около 7,5 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 3 тонны картофеля, 3,1 тонны овощей, 1,3 тонны яблок и груш. Большой выбор овощей и зелени предложили владельцы личных подсобных хозяйств и дачных участков.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 27 мая.