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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Два жителя Рязани нелегально таксовали

15:15 / Общество

Сотрудники полиции вместе со специалистами регионального министерства транспорта и автомобильных дорог выявили и пресекли деятельность двух рязанцев, занимавшихся нелегальными перевозками «на такси».

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские получили информацию, что в Рязани работают нелегальные такси. Два автомобиля, в которых незаконно перевозили пассажиров, остановили на одной из улиц города. Было установлено, что 42-летний и 20-летний жители Рязани работали как таксисты, не оформив должным образом документов на этот вид деятельности. При этом предрейсовую проверку не проходили ни водитель, ни авто.

На нарушителей были составлены административные протоколы по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ и ч.3 ст.11.14.1 КоАП РФ. Материалы направят в суд. Автомобили нарушителей доставили на штрафстоянку, где они будут находиться до решения суда.

За четыре месяца этого года сотрудники УМВД России по области совместно с представителями регионального минтранса выявили 89 нелегальных перевозчиков. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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