Рязанские аграрии завершили сев сахарной свеклы

По состоянию на сегодня яровой сев в регионе проведен на площади 453,5 тысячи га, что составляет 91,3 процента от запланированного объема.

Яровых зерновых культур посеяно 269,4 тысячи га (98,2 процента), кроме этого кукурузы на зерно – 19,6 тысячи га (75,6 процента). Завершили сев ранних яровых зерновых хозяйства 12 районов области. Продолжается сев крупяных культур. На сегодня посеяно 1,3 тысячи га гречихи (24,9 процента) и 20 га проса (100 процентов).

Как рассказали в минсельхозе области, завершен сев сахарной свеклы – 7,5 тысячи га (102 процента). Посеяно 40,4 тысячи га (82,2 процента) рапса и сурепицы, 43,3 тысячи га (89,8 процента) подсолнечника, 13,4 тысячи га (120,2 процента) сои и 3,5 тысячи га (51,1 процента) горчицы.

Посеяно 270 га (36,9 процента) овощных культур, 3,3 тысячи га (69,4 процента) картофеля.

Продолжается сев кормовых культур. Посеяно 23,2 тысячи га (70,3 процента) кукурузы на силос и 29,8 тысячи га (97,7 процента) однолетних трав.