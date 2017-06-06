16:25 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
147

Рязанские аграрии завершили сев сахарной свеклы

15:20 / Экономика

По состоянию на сегодня яровой сев в регионе проведен на площади 453,5 тысячи га, что составляет 91,3 процента от запланированного объема.

Яровых зерновых культур посеяно 269,4 тысячи га (98,2 процента), кроме этого кукурузы на зерно – 19,6 тысячи га (75,6 процента). Завершили сев ранних яровых зерновых хозяйства 12 районов области. Продолжается сев крупяных культур. На сегодня посеяно 1,3 тысячи га гречихи (24,9 процента) и 20 га проса (100 процентов).

Как рассказали в минсельхозе области, завершен сев сахарной свеклы – 7,5 тысячи га (102 процента). Посеяно 40,4 тысячи га (82,2 процента) рапса и сурепицы, 43,3 тысячи га (89,8 процента) подсолнечника, 13,4 тысячи га (120,2 процента) сои и 3,5 тысячи га (51,1 процента) горчицы.

Посеяно 270 га (36,9 процента) овощных культур, 3,3 тысячи га (69,4 процента) картофеля.

Продолжается сев кормовых культур. Посеяно 23,2 тысячи га (70,3 процента) кукурузы на силос и 29,8 тысячи га (97,7 процента) однолетних трав.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Более 15 тонн молочной продукции продано на ярмарках выходного дня в Рязани

На рынках Рязани подешевели гречка, куриные яйца и подсолнечное масло, а подорожали картофель, репчатый лук и яблоки

Рязанские аграрии провели яровой сев на 90 процентов

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы