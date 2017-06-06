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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Два жителя Рязанской области отправятся под суд за попытку продать наркотики

15:34 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Рыбновского района, 1999 и 1992 годов рождения. Молодых людей обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что в феврале этого года молодые люди в Рязани достали из тайника крупную партию наркотиков, которую они приобрели с помощью сети Интернет. Наркотические средства они перевезли на территорию Рыбновского района, где собирались разделить их на дозы и также сделать «закладки» с целью дальнейшего сбыта. Преступную деятельность «закладчиков» пресекли сотрудники полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Рыбновского района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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