Два жителя Рязанской области отправятся под суд за попытку продать наркотики

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Рыбновского района, 1999 и 1992 годов рождения. Молодых людей обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что в феврале этого года молодые люди в Рязани достали из тайника крупную партию наркотиков, которую они приобрели с помощью сети Интернет. Наркотические средства они перевезли на территорию Рыбновского района, где собирались разделить их на дозы и также сделать «закладки» с целью дальнейшего сбыта. Преступную деятельность «закладчиков» пресекли сотрудники полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Рыбновского района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.