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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Массовый спортивный праздник прошел в Касимове Рязанской области

16:12 / Спорт
Массовый спортивный праздник прошел в Касимове Рязанской области

В субботу на стадионе «Спартак» районного центра состоялся спортивно-оздоровительный фестиваль. Участие в нем приняли более 600 физкультурников разных возрастов. Это воспитанники детсадов, школьники, студенты, работники организаций и предприятий города, пенсионеры.

Представителям старшего поколения на фестивале было уделено особое внимание. В рамках спортивного праздника был презентован проект «Не стареют душой ветераны, ветераны сдают ГТО». Его инициатором выступил городской совет ветеранов во главе с его председателем Ниной Лариной. Активисты проекта пробовали себя в скандинавской ходьбе.

Участники праздника на протяжении нескольких часов сдавали нормативы ГТО по различным дисциплинам: бег, метание в цель, прыжки в длину. Кроме того, в рамках праздника состоялись матчи по мини-футболу, волейболу, соревнования по шашкам и шахматам. Зрители праздника приняли участие в акциях «Проверь свое здоровье», «Цени свою жизнь», «Территория спорта».

Фото Андрея Иванова 

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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