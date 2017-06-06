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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области растет производство молока

16:15 / Экономика

Суточный надой на одну фуражную корову в среднем по региону увеличился на 0,7 кг к аналогичному периоду прошлого года и составил 17,6 кг.

В сельхозпредприятиях и КФХ региона с начала года произведено 136,9 тысячи тонн молока. За сутки произведено 1028,1 тонны или 103,2 процента к уровню прошлого года, сообщили в региональном минсельхозе.

В сутки сельскохозяйственные организации и КФХ реализуют 965,7 тонны. 49,4 процента из них (477,5 т) перерабатываются внутри области. 48,5 процента молока (468,2 т) отгружается за пределы области. 2,1 процента (20 т) – покупает население региона.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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